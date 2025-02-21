Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения об обмене заложниками

Израиль идентифицировал переданные боевиками ХАМАС тела четырех погибших заложников. Среди них подтверждены тела пожилого мужчины и двух детей, но четвертое тело не принадлежит их матери. Израиль требует вернуть семье погибшую женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что Национальный институт судебной медицины в сотрудничестве с полицией Израиля завершили идентификацию тел нескольких переданных боевиками израильских заложников. После этого представители ЦАХАЛа сообщили семье Бибас, что их близкие, Ариэль и Кфир Бибас, были идентифицированы.

Согласно оценке профессиональных чиновников, разведывательных данных и судебно-медицинских заключениях, Ариэль и Кфир были жестоко убиты во время пребывания в плену террористов в ноябре 2023 года.

В то же время, в ходе процесса идентификации было установлено, что полученное дополнительное тело не является телом Шири Бибас, и не было найдено никакого совпадения ни с одним другим заложником. Израильские военные отметили, что это анонимное, неидентифицированное тело.

"Это грубое нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая по соглашению обязана вернуть четырех погибших заложников. Мы требуем от ХАМАСа вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х назвал террористов "чистым злом", которое должно быть искоренено.

"7 октября 2023 года террористы в Газе похитили мать, ее ребенка, младенца, сына и 83-летнего мужчину и убили их. Более 500 дней спустя ХАМАС вернул их в Израиль в гробах. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям жертв, которые пережили немыслимые страдания. ХАМАС является злом - чистым злом - и должен быть искоренен. ВСЕ заложники должны вернуться домой СЕЙЧАС", - написал Рубио.

Возвращение погибших заложников

В четверг, 20 февраля, террористы палестинского движения ХАМАС передали Израилю тела четырех заложников, которые были похищены во время вторжения боевиков 7 октября 2023 года.

Ариэлю Бибасу на момент гибели было четыре года, а Кфиру Бибасу - десять месяцев. Они были похищены вместе со своей матерью, Шири Бибас, из их дома в Нир-Озе.

Муж Ярден Бибас вышел защитить семью и был похищен боевиками, а впоследствии похитили Шири и детей. Ярден вернулся в Израиль в рамках соглашения о возвращении заложников 1 февраля 2025 года.

Еще одним погибшим стал гражданин Израиля Одед Лифшиц. На момент похищения ему было 83 года.

В ХАМАС отмечают, что все эти заложники якобы погибли в результате удара израильской авиации с применением американских ракет.