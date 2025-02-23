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Нетаньяху приостановил освобождение палестинских заключенных: в чем причина

Воскресенье 23 февраля 2025 04:24
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Нетаньяху приостановил освобождение палестинских заключенных: в чем причина Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль на неопределенный срок откладывает освобождение палестинских заложников. Речь идет о тех, кого должны были освободить в суботу в соответствии с соглашением об освобождении заложников с группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснили, по каким причинам было принято соответствующее решение.

"В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, было принято решение отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано следующее освобождение заложников, и без унизительных церемоний", - заявили в канцелярии.

Как пишет The Times of Israel, это заявление может спровоцировать выход Израиля из соглашения о прекращении огня, в рамках которого уже было освобождено 25 живых заложников и тела еще четверо из человек. При этом в Газе еще находятся 63 человека, и по меньшей мере два десятка из них живы.

Издание добавляет, что в четверг планируется передача еще четырех тела в обмен на большее количество заложников. Это будет последняя запланированная передача в рамках первого этапа соглашения.

При этом в настоящее время не существует никаких договоренностей об освобождении живых заложников.

Этот шаг последовал после того, как в субботу ХАМАС провел церемонии освобождения пяти еврейских заложников, заставив двух все еще пленных израильтян посмотреть и записать пропагандистское видео. Шестой заложник, который не является евреем, был освобожден без фанфар.

Напомним, на днях Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения об отмене заложниками. В частности, страна идентифицировала переданные боевиками тела четырех заложников и выяснила, что среди них подтверждены тела пожилого мужчины и двух детей. Однако четвертое тело не принадлежит матери. Израиль в свою очередь требует вернуть семье погибшую женщину.

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