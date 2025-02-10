"Не молчи": в Киеве митингуют за отстранение Билоуса от должности худрука Молодого театра

10 февраля в Киеве под входом в Молодой театр собрались протестующие. Они требуют отстранить режиссера Андрея Белоуса от должности директора - художественного руководителя театра.

Участники акции выражают солидарность с 46 работниками Молодого театра, которые поддержали его отстранение.

Акция насчитывает около 200 человек, которые затем пошли маршем от Молодого театра к Киевской городской государственной администрации (КГГА). Среди участников акции - известный украинский режиссер и писательница Ирина Цилык.

Во время митинга участники собирали подписи к открытому письму мэру Киева Виталию Кличко об отстранении Билоуса. После выступлений под Молодым театром участники акции двинулись шествием к КГГА, чтобы передать письмо Кличко.

Кроме того, на акцию протеста пришли несколько сотен человек с плакатами: "Театр - не место для насилия", "Голос художника должен звучать, а не дрожать", "Долой Белоуса", "Театр должен говорить", "Бескультурная культура".

Фото: протест под Молодым театром в Киеве (facebook.com/molody info)

В ОО "Театр змін" заявили, что участники акции требуют изменений, чтобы театральная сфера в Украине стала пространством безопасности, уважения и справедливости.

Среди требований митинга:

введение механизма подачи жалоб и защиты заявителей;

пересмотр трудовых соглашений в соответствии с антидискриминационным законодательством;

разработка этического кодекса, регулирующего вопросы недискриминации и уважения к разнообразию;

внедрение учебных программ по правам человека в театральной сфере.

"Театр змін" поддерживает акцию, поддерживает 46, потому что мы против насилия. Мы за то, чтобы театр был безопасным, чтобы в театре не было насилия, чтобы театр поднимал вопрос прав человека и защищал права человека. Мы не должны молчать, голос каждого человека важен, чтобы была справедливость", - заявила глава "Театра змін" Яна Салахова.

Отметим, что демонстрация происходит после решения КГГА оставить Белоуса в должности, несмотря на требования актеров и работников Молодого театра о его отстранении на время расследования.

Обвинения против Билоуса из-за сексуальных домогательств

В конце января 23-летняя София Сапожник, бывшая студентка, заявила о сексуальных домогательствах со стороны 48-летнего Андрея Белоуса - преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра".

Сам режиссер не давал комментариев по поводу обвинений, лишь сообщил, что обратился в полицию. Через несколько дней КНУТКиТ обратился в Нацполицию с просьбой проверить эту информацию и дать ей правовую оценку. Пока идет расследование, Билоуса отстранили от преподавательской деятельности.

Впоследствии коллектив "Молодого театра" опубликовал заявление с требованием уволить Билоуса с должности директора и художественного руководителя, поскольку, по словам работников, они также неоднократно становились жертвами его домогательств.

Также отметим, что активистам удалось собрать 40 свидетельств (часть из них анонимные) лиц, которые обвиняют Билоуса в сексуальных домогательствах.