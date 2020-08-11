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Секретна служба США розповіла про стрілянину під час брифінгу Трампа

Вашингтон, Вівторок 11 серпня 2020 04:13
Секретна служба США розповіла про стрілянину під час брифінгу Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Під час стрілянини біля Білого дому постраждало дві людини

Секретна служба США підтвердила, що біля Білого дому велася стрілянина. Через інцидент президент Дональд Трамп несподівано покинув прес-конференцію.

Про це повідомляє служба у своєму Twitter.

Стрільба велася на розі 17 вулиці і Пенсільванія-авеню за участі офіцера Секретної служби, постраждали дві людини.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Раніше Трамп на прохання співробітників охорони змушений був перервати прес-конференцію.

Слідом за Трампом пішли співробітники його адміністрації, включаючи міністра фінансів Стіва Мнучина. Як розповів американський лідер, нападник був поранений і доставлений до лікарні.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі сталася стрілянина біля супермаркету; чоловік отримав поранення з травматичного пістолета.

Крім того, у Харкові чоловік зі стартового пістолета стріляв у співробітників поліції; також порушник погрожував правоохоронцям ножем.

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Новини України Білий дімДональд ТрампСтрільба
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