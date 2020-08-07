У Харкові чоловік обстріляв поліцейських, є поранений

Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі

Вчора ввечері в Харкові поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства, проте під час врегулювання ситуації правопорушник дістав стартовий пістолет і почав стрілянину в бік правоохоронців. В результаті інциденту один з поліцейських отримав опік руки.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, на вулиці Гвардійців Широнінців чоловік в інвалідному візку заявив про намір накласти на себе руки. Після цього на місце події прибули патрульні, які спробували наблизитися до нього, щоб відібрати зброю, але чоловік чинив опір і зробив постріл у бік патрульних.

Потім харків'янин дістав ніж і заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти - уб'є себе. Після нетривалих переговорів правопорушник здався поліції. Патрульні вилучили зброю.

Правоохоронці кваліфікували дії зловмисника за ч. ст 2. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Згідно з санкцією статті правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

За попередньо інформацією, чоловік хотів звести рахунки з життям через нерозділену любов.

Фото: вилучена зброя (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві на території Гідропарку відбулася стрілянина. В результаті охоронець одного з розважальних закладів отримав поранення.

Крім того, вчора, 5 серпня, в Обухові водій автомобіля влаштував хаотичну стрілянину на вулиці, в результаті чого поранення отримала 20-річна дівчина.