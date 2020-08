Секретная служба США рассказала о стрельбе во время брифинга Трампа

При стрельбе у Белого дома пострадали два человека

Секретная служба США подтвердила, что возле Белого дома велась стрельба. Из-за инцидента президент Дональд Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию.

Об этом сообщает служба в своем Twitter.

Стрельба велась на углу 17 улицы и Пенсильвания-авеню с участием офицера Секретной службы, пострадали два человека.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина. Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf