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Секретная служба США рассказала о стрельбе во время брифинга Трампа

Вашингтон, Вторник 11 августа 2020 04:13
Секретная служба США рассказала о стрельбе во время брифинга Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

При стрельбе у Белого дома пострадали два человека

Секретная служба США подтвердила, что возле Белого дома велась стрельба. Из-за инцидента президент Дональд Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию.

Об этом сообщает служба в своем Twitter.

Стрельба велась на углу 17 улицы и Пенсильвания-авеню с участием офицера Секретной службы, пострадали два человека.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина. Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба возле супермаркета; мужчина получил ранения из травматического пистолета.

Кроме того, в Харькове мужчина из стартового пистолета стрелял в сотрудников полиции; также нарушитель угрожал правоохранителям ножом.

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