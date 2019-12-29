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У Мінську проходить акція проти інтеграції з Росією

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 13:20
У Мінську проходить акція проти інтеграції з Росією
Фото: протести в Мінську (tut.by)

Протестувальники тримають портрети ув'язнених опозиціонерів

У неділю, 29 грудня, в Мінську проходить п'ята за останній місяць акція проти поглиблення інтеграції Білорусі та Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радые Свабода".

Як повідомляється, на Жовтневій площі опівдні зібралися десятки людей, серед яких лідер руху солідарності "Разом" В'ячеслав Сівчик та співголова білоруської християнської демократії Ковалькова Ольга, голова Об'єднаної громадянської партії Микола Козлов.

Протестувальники тримають портрети ув'язнених опозиціонерів і плакати проти інтеграції з Російською Федерацією.

Другий варіант протесту - це живий ланцюг, яку повинні організувати пізніше.

Нагадаємо, Білорусь має намір змінити договір з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону. Ініціювання змін у договорі в Мінську пояснили невдоволенням з-за додаткових пунктів контролю на російському кордоні, де затримуються транзитні товари.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 грудня сотні жителів Мінська вийшли на акцію протесту на тлі візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Росію, де він повинен зустрітися з Володимиром Путіним. Участь у кількох акціях протесту брали понад 700 осіб.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію республіки з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств.

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