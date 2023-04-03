Секретарь СНБО о возможности применения ядерного оружия Россией: если Китай позволит

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Так что это (будет ли применять РФ ядерное оружие, - ред.) надо спрашивать у Китая", - заявил он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимира Путин объявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Мир уже отреагировал на заявление диктатора.

В ЕС подчеркнули, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

При этом Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам.

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