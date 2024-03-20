"Секрет Полишинеля". МИД Польши подтвердил, что западные военные находятся в Украине

В Украине находятся иностранные военные из крупных стран, несмотря на заявления западных политиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzechpospolita.

"Как сказал ваш канцлер (Германии Олаф Шольц, - ред.), в Украине уже находятся войска из крупных стран. В польском языке есть термин Tajemenica Polizynela (Тайна Полишинеля), который описывает секрет, который все знают", - заявил он.

Сикорский подчеркнул, что Польша не будет посылать сухопутные войска на Украину, и привел исторические причины.

"Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это было бы слишком легкой пропагандистской пищей для россиян. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает", - заявил он.

Секрет Полишинеля - это фразеологическое выражение, обозначающее секрет, который всем и так известен, мнимую тайну.

Войска НАТО в Украине

Ранее испанское издание El Pais сообщило о присутствии военных НАТО в Украине и назвало их цель.

Кроме того, по состоянию на данный момент Украина не рассматривает введение войск Североатлантического альянса в страну, ведь для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение.

Инициатива Макрона по отправке войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что Париж может перекинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

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