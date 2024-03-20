"Секрет Полішинеля". МЗС Польщі підтвердило, що західні військові перебувають в Україні
В Україні перебувають іноземні військові з великих країн, попри заяви західних політиків.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzechpospolita.
"Як сказав ваш канцлер (Німеччини Олаф Шольц, - ред.), в Україні вже перебувають війська з великих країн. У польській мові є термін Tajemenica Polizynela (Таємниця Полішинеля), який описує секрет, який усі знають", - заявив він.
Сікорський наголосив, що Польща не посилатиме сухопутні війська на Україну, і навів історичні причини.
"Україна і Польща були однією країною протягом 400 років. І це було б занадто легкою пропагандистською їжею для росіян. Тому ми маємо бути останніми, хто це зробить", - заявив він.
Секрет Полішинеля - це фразеологічний вислів, що позначає секрет, який усім і так відомий, уявну таємницю.
Війська НАТО в Україні
Раніше іспанське видання El Pais повідомило про присутність військових НАТО в Україні і назвало їхню мету.
Крім того, станом на даний момент Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.
Ініціатива Макрона щодо відправлення військ в Україну
Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.
Згодом французький лідер уточнив, що Париж може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.
Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, включаючи Німеччину, Чехію, Болгарію, Польщу, Іспанію та Італію. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.
14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.
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