Секрет долголетия: 101-летняя женщина раскрыла, что ела всю жизнь
В мире, где люди стремятся разгадать тайны долгой жизни, 101-летняя женщина поделилась своими секретами, объяснив, как питание сыграло ключевую роль в достижении такого невероятного возраста.
Что именно ела долгожительница, а от чего отказалась, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.
Секреты питания от 101-летней британки
Британка, родившаяся в 1924 году, призналась, что никогда не ела ничего "особенно сладкого", но обожала фрукты.
На вопрос, любит ли она выпить, она твердо ответила: "Нет, совсем нет - я никогда этого не любила. Я уверена, что это вредно, просто уверена".
Что касается мяса и рыбы, она призналась, что потребляла "разумное количество" в своем рационе.
"Нам, конечно, выдавали пайки, поэтому в молодости мы никогда не имели так много. Сегодня я люблю немного мяса. Я не очень люблю рыбу, но немного ее ем", - призналась долгожительница.
"Я всегда ела много овощей, меня воспитала мама, а она очень верила в овощи, поэтому мы всегда их имели. Мой отец выращивал их, особенно во время войны, конечно, и я всегда их ела и всегда любила", - добавила женщина.
Активность каждый день
Также британка рассказала, что, благодаря тому, что она никогда не употребляла алкоголь и не курила - ее активности можно только позавидовать, она полна энергии и силы даже в таком почтенном возрасте.
Сейчас она также следит за тем, что кладет себе в тарелку.
"Я очень осторожна с тем, что я ем. Немного сладкого, действительно, просто много овощей, много фруктов, которые я всегда ела", - резюмировала она.
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