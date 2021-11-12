Росія може прагнути до просування на територію України, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути до просування на територію України. Говорячи про підсумки проведених зустрічей у США, Кулеба зазначив, що американська влада показала, що готова не тільки говорити, а й діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю міністра для ABC News .

За його словами, на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка, що може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність", - заявив міністр.

Він заявив, коли живеш поруч з Росією протягом семи років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися.

"Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе", - сказав він.