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Учасники мітингу на Майдані рушили до офісу Зеленського

Новини » Надзвичайні події     24.05.2020 - 16:05
Учасники мітингу на Майдані рушили до офісу Зеленського
Фото: учасники мітингу йдуть до Маріїнського палацу (Віталій Носач, РБК-Україна)

У колоні - не менше 3 тис. осіб

Близько трьох тисяч учасників акції "Стоп реванш" вирушили з Майдану незалежності. Мітингувальники направляються до офісу президента в Маріїнському палаці.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За попередніми даними, в колоні не менше трьох тисяч осіб.

Фото з місця подій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім невдоволення політикою правління президента Володимира Зеленського, зокрема, його мирних ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі, учасники мітингу також вимагають звільнити главу його Офісу - Андрія Єрмака.

Акцію "Стоп реванш" організували дві громадські організації, які позиціонують себе як патріотичні - "Демократична сокира" і "Справа громад". Пізніше до акції приєднався "Національний корпус".

Паралельно аналогічні акції повинні відбутися у більшості українських міст.

Нагадаємо, у зв'язку з масовими акціями поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийакцииМітинг
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