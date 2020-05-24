Фото: поліція України (flickr.com/national.police RU)

Сьогодні у столиці заплановані масові акції

У неділю, 24 травня, поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва. У місті сьогодні заплановані масові акції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, кілька підрозділів силовиків заступили на посилене чергування.

"Сьогодні в центрі столиці заплановано проведення масових акцій. Щоб не допустити порушень громадського порядку, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Звертаємось до організаторів та учасників з проханням дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в Києві та інших містах України сьогодні запланована акція під назвою "Стоп реванш". Учасники мітингу мають намір висловити протест проти політики глави держави Володимира Зеленського, який в ці дні відзначає першу річницю перебування на посаді президента.

Нагадаємо, вчора біля офісу глави партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука активісти розвісили плакати "Опозиційна платформа - проти життя", закидали його петардами та димовими шашками.

Пізніше повідомлялося, що поліція у Києві затримала 17 учасників протесту.

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Автор: Максим Зайченко