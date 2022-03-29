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РосЗМІ повідомили про обговорення нейтрального статусу України на переговорах з РФ

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 12:42
РосЗМІ повідомили про обговорення нейтрального статусу України на переговорах з РФ Фото: росЗМІ повідомили про обговорення нейтрального статусу України на переговорах з РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Умови нейтрального статусу обговорюються на переговорах України та РФ у Стамбулі. Це питання було піднято під час зустрічі глав делегацій у форматі тет-а-тет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Як інформує видання, таку інформацію надало джерело, близьке до переговорного процесу.

"На переговорах на рівні глав делегацій, які тривали близько години, було порушено питання щодо умов можливого нейтрального статусу України", - повідомило джерело "Інтерфаксу".

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив перші подробиці переговорів з Росією в Стамбулі. За його словами, зараз йдуть консультації з кількох важливих питань.

Детальніше про те, чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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