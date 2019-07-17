Сьогодні суд у Москві вирішить питання про продовження арешту українським морякам

Лефортовський суд Москви сьогодні, 17 липня, розгляне клопотання російського слідства про продовження терміну арешту 24 українським морякам, затриманим в Керченській протоці. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, 17 липня розглядатимуть клопотання про продовження строку тримання під вартою до 26 жовтня 2019 року стосовно моряків Артеменка, Ейдера і Сороки, а до 24 жовтня 2019 року - щодо решти моряків.

Так само відзначається, що в даний час розслідування кримінальної справи завершено, обвинувачені і захист приступили до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Раніше повідомлялося, що уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Росія була готова звільнити українських моряків і повернути кораблі під зобов'язання України і забезпечити їх участь у судовому процесі. Росія направила ноту Україні про те, що готова звільнити українських моряків. Однак МЗС України відправив негативну відповідь.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань українських переговорів Курт Волкер висловив надію, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною.