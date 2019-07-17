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Сьогодні суд у Москві вирішить питання про продовження арешту українським морякам


Арешт морякам можуть продовжити до кінця жовтня

Лефортовський суд Москви сьогодні, 17 липня, розгляне клопотання російського слідства про продовження терміну арешту 24 українським морякам, затриманим в Керченській протоці. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, 17 липня розглядатимуть клопотання про продовження строку тримання під вартою до 26 жовтня 2019 року стосовно моряків Артеменка, Ейдера і Сороки, а до 24 жовтня 2019 року - щодо решти моряків.

Так само відзначається, що в даний час розслідування кримінальної справи завершено, обвинувачені і захист приступили до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Раніше повідомлялося, що уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Росія була готова звільнити українських моряків і повернути кораблі під зобов'язання України і забезпечити їх участь у судовому процесі. Росія направила ноту Україні про те, що готова звільнити українських моряків. Однак МЗС України відправив негативну відповідь.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань українських переговорів Курт Волкер висловив надію, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною.

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