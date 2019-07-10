ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія завершила слідчі дії щодо ще одного моряка

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 18:44
Росія завершила слідчі дії щодо ще одного моряка
Ілюстративне фото (twitter.com/usuprun)

Впродовж двох тижнів Росія завершить слідчі дії щодо всіх моряків

У середу, 10 липня, у Росії завершилися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Як повідомив Полозов, слідчі повідомили Гриценка та його захист про завершення слідчих дій, в порядку ст. 215 Кримінально-процесуального кодексу Росії. Адвокат зазначив, що тепер офіційно завершується слідство та військовополонені моряки зі своїми адвокатами переходять до ознайомлення з матеріалами справи в порядку ст. 217 КПК РФ.

Росія завершила слідчі дії щодо ще одного моряка

"Очікується, що впродовж найближчих двох тижнів слідство повідомить інших військовополонених та їх захисників про закінчення слідчих дій в порядку статті 215 КПК України", - додав він.

Крім того, адвокат додав, що 17 липня відбудеться судове засідання щодо продовження строку тримання під вартою українських моряків. Початок засідання запланований орієнтовно на 9:30 ранку.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, Слідче управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 українським морякам, які були захоплені в полон у Керченській протоці. Наступного тижня слідство звернеться до Лефортовського райсуду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою полонених моряків.

Звільнення моряків було однією з умов повернення Росії в ПАРЄ, - посол Трамп зробив тему українських моряків пріоритетною, - Путін
Новини України следствиеукраинские моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся