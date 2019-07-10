Росія завершила слідчі дії щодо ще одного моряка

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Впродовж двох тижнів Росія завершить слідчі дії щодо всіх моряків

У середу, 10 липня, у Росії завершилися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Як повідомив Полозов, слідчі повідомили Гриценка та його захист про завершення слідчих дій, в порядку ст. 215 Кримінально-процесуального кодексу Росії. Адвокат зазначив, що тепер офіційно завершується слідство та військовополонені моряки зі своїми адвокатами переходять до ознайомлення з матеріалами справи в порядку ст. 217 КПК РФ.

"Очікується, що впродовж найближчих двох тижнів слідство повідомить інших військовополонених та їх захисників про закінчення слідчих дій в порядку статті 215 КПК України", - додав він.

Крім того, адвокат додав, що 17 липня відбудеться судове засідання щодо продовження строку тримання під вартою українських моряків. Початок засідання запланований орієнтовно на 9:30 ранку.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, Слідче управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 українським морякам, які були захоплені в полон у Керченській протоці. Наступного тижня слідство звернеться до Лефортовського райсуду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою полонених моряків.