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Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 15:08
Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО Фото: стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Вона триватиме з 6 до 18 травня.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

"З 6 до 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року", - сказано у повідомленні.

Право на реєстрацію у цей період мають особи, які:

  • не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
  • брали участь в антитерористичній операції та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі у ЗНО в основний період;
  • проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи держвлади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
  • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Також можуть зареєструватися особи, які мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).

Для реєстрації необхідно підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Нагадаємо, замглави комітету Верховної ради з питань освіти Сергій Колебошин заявив, що на цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні можуть змінити пороговий бал. Це буде встановлювати відповідна група експертів.

Як писало РБК-Україна, попри епідемію і карантини, зовнішнє незалежне тестування для випускників цього року має пройти в запланований термін.

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