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Маски та дистанціювання. Як пройде ЗНО для школярів цього року

Новость на русском → Україна, Вівторок 04 травня 2021 09:06
Маски та дистанціювання. Як пройде ЗНО для школярів цього року Фото: в УЦОЯО розповіли, як пройде ЗНО в цьому році (УНІАН)
Автор: Уляна Безпалько

Попри епідемію і карантини, зовнішнє незалежне тестування для випускників цього року має пройти в заплановий термін. Але, як і минулого року, школярів звільнили від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації, у тому числі від ЗНО.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

ЗНО необхідно тільки тим, хто збирається цього року вступати до вишів.

Перше тестування відбудеться через пару тижнів. Усі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках, мати при собі і користуватися антисептиками, говорить в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. На вході в пункти тестування будуть вимірювати температуру, а приміщення будуть провітрюватися і дезінфікуватися.

"Під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. Так, між учасниками в аудиторії обов'язково буде дотримано принципу соціального дистанціювання, яке також буде забезпечено біля входу до приміщень пунктів тестування", - розповів виданню керівник УЦОЯО.

Щоб убезпечити педагогів, які працюють на ЗНО, Міністерство охорони здоров'я запропонувало їм добровільно провакцинуватися до початку тестів. Якщо людина відмовиться, їй не заборонять брати участь у проведенні ЗНО.

Нагадаємо, 28 квітня набув чинності закон, яким випускників звільнили від обов'язкового проходження Державної підсумкової атестації, але вони можуть пройти ДПА за своїм бажанням.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві освіти та науки допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.

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