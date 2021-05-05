У Раді допускають зміну порогового балу ЗНО-2021

Заступник глави комітету Верховної ради з питань освіти Сергій Колебошин заявив, що на цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні можуть змінити пороговий бал. Це буде встановлювати відповідна група експертів.

"Пороговий бал може бути різним, але яким саме - встановлює відповідна група експертів, які тестують завдання ЗНО. Експерти, які встановлюють пороговий бал, беруть до уваги й той факт, що навчальний рік відбувався у незвичному режимі, діти відвідували школи епізодично", - пояснив парламентар.

За його словами, кожного року завдання переглядають, додають завдання з тих розділів, яких давно не було, тобто гармонізують сам тест, тому корелюється його складність.

"Цього року пороговий бал по окремих предметах може бути трохи нижче аналогічного балу за попередні роки. Ми всі прекрасно розуміємо, що дистанційне навчання навряд чи підвищить рівень знань дітей, але іншого виходу в нас наразі немає", - сказав Колебошин.

Парламентар додав, що у випадку, якщо випускник з поважної причини не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, наприклад, мав температуру, він має право звернутися до Центру оцінювання якості освіти з відповідною заявою.

"Для того, щоб зареєструватися на додаткову сесію, потрібно зазначити причину відсутності та довідку, яка підтвердить, що ви дійсно були тоді хворі. Така можливість буде і в дітей з окупованих територій, адже ми розуміємо можливі проблеми з перетином кордону", - зазначив замглави освітнього комітету.