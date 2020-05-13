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Рада усунула податкову дискримінацію для ФОП

Новини » Політика     13.05.2020 - 13:51
Рада усунула податкову дискримінацію для ФОП
Фото: засідання Ради (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

За закон проголосували 321 нардеп

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2216, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП, передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект "Про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" проголосував 321 парламентарій.

зокрема, мова йде про можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП.

Також РБК-Україна писало, що парламент схвалив у другому читанні законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19). Законом продовжується ще на місяць звільнення від ФОП ЄСВ за себе.

Теги Новини України Налоговый кодекспредпринимателиВерховна Рада
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