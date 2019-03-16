Сьогодні у Словаччині проходять президентські вибори

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Участь у виборах беруть 13 кандидатів

Сьогодні, 16 березня 2019, у Словаччині розпочалися вибори президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, 13 кандидатів беруть участь у виборах глави держави. За даними опитувань, лідером президентської гонки є Зузана Капутова, ліберальний юрист, яка випереджає представника правлячої партії Мароша Шефровича.

Зазначається, що виборчі дільниці Словаччини будуть відкриті до 22 години за місцевим часом, а результати виборів стануть відомими вже протягом наступного дня.

Крім того, у випадку, якщо ніхто з кандидатів не зможе набрати абсолютної більшості голосів, то 30 березня у країні відбудеться 2-й тур виборів. Участь у другому турі візьмуть два кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Алжирі президентські вибори, які повинні були відбудуться 18 квітня 2019 року, перенесли через масові протести, які декілька тижнів тривають в країні.

Як писало РБК-Україна, в Індії 10 березня оголосили про проведення загальних виборів, які повинні стати найбільшими в світі. Вибори будуть проходити в 7 етапів, починаючи з 11 квітня. Підрахунок голосів буде відбуватися до 23 травня 2019 року.

Додамо, що восени 2019 року парламентські та президентські вибори відбудуться у Тунісі.