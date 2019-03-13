В Алжирі перенесли вибори президента після масових протестів

Фото: протест в Алжирі (twitter.com/Jacpoludek)

Протести в Алжирі принесли результат

В Алжирі президентські вибори, які повинні були відбудуться 18 квітня 2019 року, перенесли у відповідь на масові протести. Про це заявив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Рамтан Ламамра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TSA.

Як повідомляється, президент Абдельазіз Бутефліка переніс вибори у відповідь на наполегливе вимога народу.

"Присутність опозиції в майбутньому уряді бажано. Якщо самі представники опозиції та громадськості хочуть бути в уряді, то ласкаво просимо. Опозиція радісно запрошується увійти в уряд, нам нема чого приховувати", - зазначив Ламамра.

За його словами, мова йде про плани "істотного оновлення політичної системи Алжиру, в якій з'являться нові обличчя, у тому числі жінки і молодь".

Раніше РБК-Україна писало, що в Алжирі в ході акцій протесту проти п'ятого президентського терміну 82-річного президента Абдельазіза Бутефліки, постраждали понад 200 осіб. Крім того, в ході протестів був пограбований найстаріший музей Алжиру - невідомі підпалили адміністративні приміщення музею старожитностей та ісламського мистецтва і викрали деякі експонати.

Після масових протестів в Алжирі Абдель Азіз Бутефліка відмовився балотуватися на п'ятий термін.