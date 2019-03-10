В Індії оголосили про проведення виборів

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У виборах зможуть взяти участь близько 900 млн осіб

В Індії в неділю, 10 березня, оголосили про проведення загальних виборів, які повинні стати найбільшими в світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головний комісар з виборів Індії Суніл Арора повідомив, що вибори будуть проходити в 7 етапів, починаючи з 11 квітня. Підрахунок голосів буде відбуватися до 23 травня 2019 року.

Комісар заявив, що право взяти участь у виборах матимуть близько 900 мільйонів чоловік, серед яких близько 15 мільйонів у віці від 18 до19 років.

Також Арора розповів, що члени виборчої комісії відвідали штат Кашмір, де зараз загострилося військове протистояння з Пакистаном, і вирішили призначити в регіоні трьох додаткових спостерігачів для спостереження за ходом голосування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Туніс восени 2019 проведе парламентські і президентські вибори. Після революції 2011 року, повалила президента Зіна ель-Абідіна Бен Алі, який займав свій пост з 1987 року, це будуть треті вибори, коли жителі країни зможуть віддати свій голос.