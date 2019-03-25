Сьогодні останній день для зміни місця голосування на виборах

Для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно. Про це йдеться в роз’ясненні на сайті Державного реєстру виборців.

Як зазначається в повідомленні, тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборця до списку виборців виключно на день голосування - 31 березня 2019 року.

"У разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни місця голосування", - йдеться в роз’ясненні.

Як нагадали у відомстві, заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. До таких документів можна віднести довідку з місця роботи, довідку з місця навчання, документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, проїзні документи, путівка в санаторій, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. (Перелік таких документів не є вичерпним).

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на окупованих Росією територіях Криму та Донбасу, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Нагадаємо, раніше керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах повідомив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.

Центральна виборча комісія на початку лютого 2019 року оприлюднила інформацію щодо кількості громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців.