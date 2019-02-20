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Майже мільйон українців не зможуть проголосувати на виборах через відсутність прописки

Новини » Вибори 2019    20.02.2019 - 12:54
Майже мільйон українців не зможуть проголосувати на виборах через відсутність прописки
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У держреєстрі виборців вважають це серйозним викликом

Майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 в Україні через відсутність зареєстрованого місця проживання. Про це повідомив керівник Служби державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час конференції "Виборча кампанія в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на сьогодні осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання, близько 1 мільйона і це серйозний виклик для ЦВК і взагалі для ведення реєстру.

"Але як ми всі знаємо, таких виборців неможливо включити до жодної виборчої дільниці. Вони мають штампік "вибув" в паспорті, і включити ми їх нікуди не можемо. Це вже по суті ціла армія наших виборців. Треба законодавцю щось думати, можливо, якось змінити форму ведення реєстру, щоб ці виборці також могли голосувати", - сказав Стельмах.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на початку лютого 2019 року оприлюднила інформацію щодо кількості громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців

Як повідомляло РБК-Україна, з 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України. 

Кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч Держреєстр виборців оновив дані понад 10 млн українців з 2015 року
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