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Кличко попередив про ймовірність посилення карантину у Києві

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 10:38
Кличко попередив про ймовірність посилення карантину у Києві
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посилення може відбутися у випадку зростання динаміки захворюваності

Мер Києва Віталій Кличко попередив про ймовірність посилення карантину у столиці. Про це він написав у своєму Telegram.

Він підкреслив, що посилення може відбутися у випадку зростання динаміки захворювання.

"Ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин", - підкреслив градоначальник.

Нагадаємо, коронавірусом у Києві за добу заразилися 66 осіб, серед яких 6 медиків. Станом на зараз в Києві вже 1871 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні починається перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Ослаблення буде відбуватися у декількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Відзначимо, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

Теги Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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