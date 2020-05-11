ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві завтра збільшать кількість рейсів громадського транспорту

Новини » Суспільство     11.05.2020 - 11:45
У Києві завтра збільшать кількість рейсів громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Будуть запущені додаткові рейси з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Густєлєв повідомив, що з 12 травня у Києві збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, будуть запущені додаткові рейси з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. Транспортом можна скористатися лише за наявності спецквитків.

"Як і планувалося, з ослабленням карантинних заходів у Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, з 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. В режимі спецрейсів курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате - станція метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ - станція метро "Чернігівська" і тролейбусний маршрут № 37-А "станція метро "Лісова" - вулиця Миколи Закревського. Поліклініка". Проїзд у транспорті буде відбуватися при наявності спецквитків і засобів індивідуального захисту", - сказав Густєлєв.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що метро у Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантинних обмежень, зняття яких буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Теги Новини України Київтранспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся