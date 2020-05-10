У Києві з неділі запрацюють 19 ринків

Ринки працюватимуть за умови дотримання карантинних вимог, зазначили в КМДА
У Києві з неділі, 19 травня, поновлюють роботу 19 агропродовольчих ринків, яким дозволено працювати після послаблення карантину. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).
Зазначається, що, за даними Держпродспоживслужби, ці ринки виконали протиепідемічні вимоги. Йдеться про такі торгівельні місця:
У КМДА додали, що готувати та споживати їжу на місці продажу заборонено. Ринки у столиці відкриватимуть поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог, зокрема:
Нагадаємо, раніше у КМДА опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе та перукарень після послаблення карантину в Києві.