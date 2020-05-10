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У Києві з неділі запрацюють 19 ринків

Новини » Суспільство     10.05.2020 - 00:08
У Києві з неділі запрацюють 19 ринків
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ринки працюватимуть за умови дотримання карантинних вимог, зазначили в КМДА

У Києві з неділі, 19 травня, поновлюють роботу 19 агропродовольчих ринків, яким дозволено працювати після послаблення карантину. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).

Зазначається, що, за даними Держпродспоживслужби, ці ринки виконали протиепідемічні вимоги. Йдеться про такі торгівельні місця:

У Києві з неділі запрацюють 19 ринків

У КМДА додали, що готувати та споживати їжу на місці продажу заборонено. Ринки у столиці відкриватимуть поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог, зокрема:

  • масковий режим працівників та відвідувачів;
  • дистанційне вимірювання температури;
  • недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;
  • дистанція у 3 м між торговими місцями та 1,5 м - між відвідувачами;
  • дезінфекція поверхонь кожні три години.

Нагадаємо, раніше у КМДА опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе та перукарень після послаблення карантину в Києві.

Теги Новини України КМДАКиїврынок
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