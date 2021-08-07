За добу Литва повернула до Білорусі майже 250 нелегалів

У Департаменті статистики та прикордонної служби Литви заявили, що за минулу добу до країни не потрапив жоден нелегальний мігрант. Майже 250 людей повернули до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів в першій половині дня - вночі і вранці. Лише до полудня повернули понад 160 осіб", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на білоруській стороні наразі спостерігається збільшення числа прикордонників.

Проте, за інформацією прикордонників, з гуманітарних причин все ж дозволили пройти до Литви жінці та неповнолітній дитині, обоє громадяни Іраку.

Відомо, що їх доставили до лікарні. З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермію.

За останніми даними, цього року через Білорусь до Литви прийшло більш як 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.