У ЄС назвали умову для скасування санкцій проти Білорусі

Європейський Союз (ЄС) закликав режим Олександра Лукашенка до загальнонаціонального діалогу і поваги до прав людини. У ЄС назвали умову для скасування санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на текст заяви Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС.

Протягом року після виборів режим Лукашенка розправлявся з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розрив з білоруським народом, йдеться в заяві.

За словами Борреля, через рік після виборів запит громадянського суспільства щодо вільних демократичних виборів залишається без відповіді.

"Єдиний спосіб припинити політичну кризу-це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливим тільки тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії і верховенства права, поважати зобов'язання з прав людини і припинять всі репресії", - повідомив він.

Режим повинен беззастережно звільнити і реабілітувати понад 600 політичних в'язнів, заявив Боррель.