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Сьогодні документи до ЦВК вже подали більше 10 потенційних кандидатів

Новини » Вибори 2019    02.02.2019 - 15:28
Сьогодні документи до ЦВК вже подали більше 10 потенційних кандидатів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прийом документів сьогодні триватиме до 18:00

Заяви про висунення кандидатами у президенти України у суботу, 2 лютого, до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подали понад 10 осіб. Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ЦВК Костянтин Хівренко. 

За його словами, така кількість поданих заяв зафіксована станом на 14:00.

"Протягом 2 лютого заяви на кандидатство подали до ЦВК вже більше 10 осіб. Але цифра не є остаточною для цього дня, адже прийом документів триває й наразі", - додав він. 

В ЦВК зазначили, що заяви подали кілька висуванців від політичних партій. 
Зокрема:  Андрій Новак від партії "Патріот", Василь Журавльов від політичної партії "Стабільність", Сергій Кривонос від політичної  партії "Воїни АТО". 

Окрім того, перед засіданням комісії заяву про висунення кандидатом подала журналіст Юлія Литвиненко.  

Також в ЦВК розповіли, що 2 лютого заяву про висунення приніс представник колишнього нардепа від "партії регіонів" Володимира Олійника

"Також сьогодні подав заяву Володимир Олійник. Але приніс заяву не він, а його уповноважений представник", - додали в ЦВК.

Зазначимо, у суботу Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила приймати документи від потенційних кандидатів на посаду президента. Зокрема, 2 лютого заяву про висунення та документи до ЦВК приніс Андрій Новак.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) 2-3 лютого продовжить прийом документів від кандидатів на посаду президента. Секретаріат ЦВК буде приймати документи у суботу 2 лютого з 9:00 до 18:00 та у неділю з 9:00 ранку до 24:00.

 

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