МЗС закликає визнати геноцидом депортацію кримських татар

Фото: МЗС України (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Верховна рада України визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу

МЗС України закликало міжнародних партнерів вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року і визнати депортацію геноцидом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Міністерства закордонних справ.

Як йдеться в заяві, в ім'я відновлення історичної справедливості МЗС закликає міжнародних партнерів України вшанувати пам'ять невинних жертв депортації, засудити це злочин тоталітарного комуністичного режиму і визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

У відомстві нагадали, що насильне виселення кримських татар з території їхнього історичного проживання, умисне створення в місцях спецпоселений життєвих умов, які призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок; обмеження елементарних засобів до існування з міжнародного права мають ознаки геноциду.

Верховна рада України визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу, а 23 квітня 2019 року Меджлісом кримськотатарського народу прийнято звернення до парламентів та урядів країн - членів ООН "ПРО визнання геноциду кримськотатарського народу".

"Україна високо цінує заяву Сейму Латвії від 9 травня 2019 року щодо 75-річчя депортації кримських татар та підтримки політики невизнання незаконної анексії Криму, в якій депортація кримських татар у 1944 року визнано геноцидом", - зазначили у відомстві.

У міністерстві також зазначили, що сьогодні Російська Федерація окупувала і здійснює спробу незаконного анексії Автономної Республіки Крим, яка є невід'ємною частиною території України, а також здійснює незаконне переслідування кримських татар в окупованому Криму.

"Кримські татари страждають від кримінального переслідування, обмежуються їх права на свободу поглядів, зібрань і пересування", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Кримськотатарського Ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що депортацію кримських татар потрібно визнати геноцидом в судовому порядку.

Крім того, МЗС України попереджав про прагнення Російської Федерації посилювати репресії проти кримських татар.