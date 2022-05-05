Посли ЄС обговорять розбіжності щодо санкцій проти Росії, - журналіст

Посли Євросоюзу збираються провести 5 і 6 травня зустріч. Дипломати планують обговорити розбіжності щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС збираються знову зустрітися сьогодні ввечері і завтра, щоб згладити розбіжності з приводу санкцій проти Росії", - написав журналіст.

За його словами, великою проблемою залишається відмова від нафтового ембарго для Угорщини, Словаччини, Болгарії та Чехії, а також списки певних імен.