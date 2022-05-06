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Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії - це історична помилка, - Орбан

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Будапешт, П'ятниця 06 травня 2022 00:12
Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії - це історична помилка, - Орбан Віктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanvictor)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн лист, в якому він назвав прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії історичною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

"Ні Угорщина, ні ЄС взагалі не готові прийняти і реалізувати заходи, запропоновані Єврокомісією. Санкції можуть бути схвалені, тільки якщо всі необхідні умови будуть дотримані у всіх державах", - написав Орбан.

На думку прем'єр-міністра, новий пакет санкцій Євросоюзу спричинить зростання цін на енергоносії при тому, що ЄС не докладатиме істотних зусиль для пом'якшення наслідків.

Орбан також заявив, що скорочення обсягів закупівлі російської нафти неможливе без потужних інвестицій в енергетичну інфраструктуру і прискореного переходу до "зеленої" економіки. Однак Європейський Союз матиме достатньо фінансування для Угорщини тільки на папері. Резюмуючи ефект санкцій ЄС на Росію, прем'єр-міністр підкреслив, що нові санкції ЄС завдадуть більше шкоди його країні, ніж Росії.

Раніше ми повідомляли, що уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб Європейський Союз звільнив її від ембарго на енергоносії РФ, яке може бути прийнято вже найближчим часом. Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик на зустрічі з колегами по ЄС у Брюсселі.

Також ми писали, що Угорщина блокуватиме будь-яка європейська пропозиція, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

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Санкції проти Росії Угорщина
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