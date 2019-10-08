Угода по Brexit стала неможливою після розмови Джонсона і Меркель, - BBC

Угода щодо виходу Британії з ЄС (Brexit) стала "по суті неможливою" після телефонної розмови між прем’єром Борисом Джонсоном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело в офісі прем'єра Британії.

За джерелами видання, Меркель не підтримала пропозиції Джонсона щодо угоди. Крім того, вона додала, що угода ніколи не буде можливою, якщо Північна Ірландія не залишиться в митному союзі.

"Переговори в Брюсселі близькі до зриву, незважаючи на те, що Британія пройшла довгий шлях", - сказали в офісі прем’єра.

Нагадаємо, ЄС має ухвалити рішення з Brexit до кінця цього тижня. Зокрема, повинно бути прийнято рішення щодо того, чи буде можливим оновлену угоду про вихід Великобританії з ЄС. Джонсон наполягає, щоб рішення було прийнято до 19 жовтня.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар хоче зустрітися прем'єром Великобританії на наступному тижні, щоб спробувати знайти рішення по угоді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Борис Джонсон заявив, що не буде просити ЄС про відстрочку по Brexit. За словами Джонсона, Великобританія готова на нову операцію, але не готова до відстрочення.