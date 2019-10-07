ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон чекає компроміс від ЄС по Brexit

Новини » В світі    07.10.2019 - 16:29
Джонсон чекає компроміс від ЄС по Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Великобританія готова до прискореним переговорів, але для угоди ЄС повинен піти на компроміс

Європейський союз (ЄС) повинен піти на компроміс з Великобританією щодо угоди по виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, передає Reuters.

Як повідомили представники Джонсона, Великобританія готова взаємодіяти з іноземними лідерами, але для укладення угоди необхідний компроміс від ЄС.

"Ми готові на прискорені переговори з ЄС, щоб укласти угоду, щоб ми могли рухатися далі і будувати нове партнерство між Великобританією і ЄС, але щоб це буде можливо, ЄС повинен відповідати компромісів, які зробила Великобританія. Прем'єр-міністр досі вважає, що є можливість укласти угоду, але ЄС повинен зрозуміти, що для цього необхідно усунути "бэкстоп" (режим підтримки перебування Північної Ірландії у складі митного союзу і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit - ред.)", - заявили в прес-службі Джонсона.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС має ухвалити рішення з Brexit до кінця тижня. Зокрема, повинно бути прийнято рішення щодо того, чи буде можливим оновлену угоду про вихід Великобританії з ЄС.

Шотландський суд не буде вводити обмеження на дії Джонсона по Brexit Джонсон збирається звертатися до Верховного суду для проведення Brexit без угоди з ЄС
Новини України ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся