Ірландія планує обговорити Brexit з Великобританією до саміту ЄС

Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Великобританія повинна вирішити проблеми щодо угоди по Brexit до початку саміту ЄС

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар хоче зустрітися прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном на наступному тижні, щоб спробувати знайти рішення по угоді про вихід Британії з складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За словами Варадкара, Лондону необхідно вирішити питання за угодою про Brexit до початку саміту ЄС, який пройде 17 та 18 жовтня.

"Ми намагаємося домовитися про зустріч з прем'єр-міністром Джонсоном на наступному тижні. Часу мало. У нас є Європейський саміт 17 і 18 жовтня, і немає сенсу чекати, що 27 або 28 глав урядів приймуть рішення і підпишуть те, що вони побачать тільки вночі або двома днями раніше", - заявив прем'єр-міністр Ірландії.

Також прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне, який буде головувати під час саміту ЄС, попередив Великобританію про необхідність знайти рішення до 17 жовтня.

"Джонсон заявив, що він згоден з графіком і розуміє, що умови, які я виклав щодо дотримання Белфастского угоди (про світ в Північній Ірландії - ред.), підтримання єдності ЄС і забезпечення функціонування внутрішнього ринку, є попередньою умовою для вирішення", - заявив Антті Рінне.

Нагадаємо, ЄС відмовив Великобританії в переговорах по Brexit на вихідних. За словами прес-секретаря Єврокомісії Наташі Берто, переговори поновляться з понеділка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Борис Джонсон заявив, що не буде просити ЄС про відстрочку по Brexit. За словами Джонсона, Великобританія готова на нову операцію, але не готова до відстрочення.