Рахувати голоси виборців має тільки незалежна ЦВК, - Йованович

Посол США наполягає на вільних і справедливих виборах в Україні

Украинские выборы 2019 должны быть свободными и справедливыми, а Центральная избирательная комиссия - независимой. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

Посол подчеркнула, что во время президентских и парламентских выборов приоритетом должно оставаться обеспечение того, чтобы украинские выборы были свободными и справедливыми.

"Очень важно, чтобы воля украинского народа поважалась несмотря на результаты", - сказала Йованович.

Она также добавила, что ЦИК должен работать как независимый орган.

"Что это означает на практике. Только независимая ЦИК считать голоса. Наблюдателям от гражданского общества не нужно мешать. Также нужно обеспечить, чтобы титушки или иные вооруженные группы не мешали людям проявить свою волю. Нужно также, чтобы кампании, которые пытаются фальсифицировать результаты выборов - чтобы их расследовали", - добавила она.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК), по состоянию на 5 марта 2019 года, зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах.

Ранее сообщалось, что ЦИК во время заседания 4 марта внес изменения в Смету расходов ЦИК и увеличил расходы на выборы-2019 на 6,7 млн гривен.