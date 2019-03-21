У Рахунковій палаті назвали розмір порушень в бюджетній сфері

Рахункова палата за 2018 рік виявила порушень в бюджетній сфері на 17 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними прес-служби, аудитори палати за рік перевірили 598 об'єктів на суму 305 млрд грн, підготували і затвердили 91 звіт. Це порушення бюджетного та іншого законодавства, неефективне управління та використання бюджетних коштів. У середньому кожен аудитор Рахункової палати за минулий рік перевірив 1 млрд 73 млн бюджетних коштів і виявив порушень і недоліків на суму 60 млн грн.

Як зазначили в прес-службі, Рахункова палата комунікує з усіма правоохоронцями. Вже підписані угоди про співпрацю і обмін інформацією з НАБУ і ДБР, на фінальному етапі опрацювання угоди із ГПУ.

За матеріалами аудитів вже розпочато 62 кримінальних провадження, додали в пре-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Кабміну 27 листопада 2018 року повідомив про те, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають в "Нафтогаз" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.

Але у НАК "Нафтогаз України" заявили, що Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення аудиту в компанії. Як відзначили в компанії, органами державного контролю, які перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба і Державна фіскальна служба.