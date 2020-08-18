Рахункова палата виявила значне недовиконання плану видатків з бюджету

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Уряд вдавався до економії коштів у першому півріччі 2020 року

У першому півріччі 2020 року план видатків загального фонду державного бюджету не виконано на 51 млрд грн, або 9,5%. І це при тому, що у квітні план був зменшений на 77 млрд грн.

Такі дані містяться у висновку Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про державний бюджет України на 2020 рік у першому півріччі.

"Це є наслідком недотримання розпорядниками коштів вимог Бюджетного кодексу щодо термінів затвердження паспортів бюджетних програм, економії видатків на обслуговування державного боргу і незавершення процедур закупівель", - йдеться в повідомленні.

У висновку також відзначається поглиблення негативних тенденцій в економіці, про що, зокрема, свідчать: зниження реального ВВП на 6,7% (у I кварталі - на 1,3%); зниження випуску промислової продукції на 8,3% (у I кварталі - на 5 %); зниження імпорту товарів і послуг на 19,7% (у I кварталі - на 4,8%); зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

Крім тог, план доходів у I півріччі не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. При цьому Рахункова палата відзначає негативний вплив низької якості прогнозу макроекономічних показників.

Так уряд наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за долар.. Фактично у січні-червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за долар, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

Аналогічно уряд прогнозував скорочення імпорту товарів і послуг на 10%. Фактично у I півріччі імпорт зменшився на 19,7%, або майже вдвічі більше прогнозного. Як наслідок, недоотримано 14 млрд грн доходів, додали у Рахунковій палаті.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-липень 2020 року склали 588,3 млрд гривень, що на 4,9% (30,4 млрд грн) менше плану, скоригованого у квітні.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.