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Держбюджет з початку року недоотримав 30 млрд гривень планових доходів

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 18:08
Держбюджет з початку року недоотримав 30 млрд гривень планових доходів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Надходження до держбюджету знаходяться на рівні минулого року

Доходи державного бюджету України за січень-липень 2020 року склали 588,3 млрд гривень. Це на 4,9% (30,4 млрд грн) менше плану, скоригованого у квітні.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 7 місяців 2020 року було на 0,7% вище минулого року, коли вони становили 584,1 млрд грн.

При цьому в липні 2020 року доходи державного бюджету України склали 68,9 млрд гривень. Це на 8,0% більше плану, проте на 10,8% менше рівня минулого року, коли вони становили 77,7 млрд грн.

Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць дещо скоротилася та на 1 серпня складає 51,7 млрд грн (місяцем раніше - 75,7 млрд гривень).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за червень 2020 року склали 131,2 млрд грн.

Більше половини доходів (64,2 млрд грн) забезпечили державні "Нафтогаз" і "ПриватБанк".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

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