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СБУ викрила контрабанду для військового флоту Росії

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 14:59
СБУ викрила контрабанду для військового флоту Росії Фото: СБУ викрила контрабанду військового обладнання для флоту РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України попередила незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії. Їх хотіли вивезти для військово-морського флоту РФ під виглядом цивільної продукції.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що товари були затримані на митному посту "Запоріжжя". Вивезти їх хотіли за документами, які містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання.

Наразі у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Фото: СБУ викрила контрабанду військового обладнання для флоту РФ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла незаконному вивезенню авіаційного обладнання військового призначення в одну з країн Близького Сходу.

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