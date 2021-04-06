СБУ блокувала канал поставки в Росію українських комплектуючих до військової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) заблокували канал постачання до підприємств військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення. Товари потрапляли до країни-агресора під виглядом цивільних.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

В ході слідства з'ясувалося, що керівники кількох харківських промислових підприємств, серед яких були й особи з громадянством РФ, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.

Українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але кодифікована іншою номенклатурою для унеможливлення її ідентифікації як військової.

Тобто кондиціонери постачали як цивільну продукцію на підприємства в РФ. Там фахівці змінювали маркування і підробляли документи про, нібито, виготовлення продукції у Росії. Потім вона постачалась до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування каналу.