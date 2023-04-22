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СБУ в освобожденном Лимане поймала 9 предателей и нашла схрон с оружием (видео)

Фото: СБУ в освобожденном Лимане поймала 9 предателей и нашла схрон с оружием (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности в освобожденном от оккупантов Лимане Донецкой области в ходе стабилизационных мероприятий разоблачила 9 предателей. Также был найден схрон с российским вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, среди предателей 38-летний житель города, который передавал оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Он общался с врагом через запретную в Украине соцсеть "Одноклассники".

Также задержан бывший командир караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть МЧС ДНР".

Вместе с этим, разоблачены еще три коллаборанта, которые после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации.

В частности, двое из них были назначены на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один ˗ стал "охранником горсовета".

В настоящее время им доложено о подозрении по ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Еще четверо злоумышленников распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов, а также сообщения, в которых оправдывали военные преступления россиян.

Кроме того, в ходе работы сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами, он был обустроен в заброшенном частном здании. Там нашли:

  • реактивный пехотный огнемет "Джмиль";
  • гранаты Ф-1 и РДГ-2;
  • 20 взрывателей;
  • 30-мм реактивный сигнальный патрон;
  • наземный сигнальный патрон;
  • 150 патронов к стрелковому оружию.

Расследование продолжается.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей.

Также мы писали, что СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам в Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.

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