Сотрудничали с РФ. В Херсонской области СБУ объявила подозрение еще 5 коллаборантам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти коллаборантам Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснило следствие, во время оккупации Херсона гауляйтер Сальдо лично предложил одному из чиновников возглавить созданное агрессором "унитарное предприятие Херсонтеплосети". Коллаборант организовал так называемую "инвентаризацию" имущества инфраструктурного объекта для его передачи российским монополиям.

"Кроме того, контрразведчики СБУ разоблачили двух должностных лиц Управления Государственной миграционной службы в Луганской области, которые присоединились к оккупационному "МВД ЛНР". В рядах фейкового учреждения злоумышленницы выполняли указания москвы о принудительной "паспортизации" местных жителей", - рассказали в СБУ.

Еще одна коллаборантка возглавила так называемый "Херсонский университет" во время оккупации Херсона. Она вводила там российские "стандарты", а во время освобождения города сбежала в Крым.

СБУ задокументировала деятельность бывшего преподавателя Харьковского национального университета внутренних дел, уволившегося еще в 2014 году. Он распространял кремлевские нарративы, в которых подвергал сомнению существование украинской государственности.

"В начале полномасштабного вторжения он опубликовал на одном из пророссийских Telegram-каналов обращение, где призвал бывших коллег и курсантов помочь агрессору в захвате Киева. За это в конце мая 2022 злоумышленника назначили главой так называемого "Мелитопольского университета им. Макаренко", - говорится в сообщении.

В настоящее время все подозреваемые скрылись от правосудия и скрываются на временно оккупированных территориях Украины.

Фото: в Херсонской области СБУ объявила подозрение еще 5 коллаборантам (t.me/SBUkr)