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СБУ у звільненому Лимані спіймала 9 зрадників і знайшла схрон зі зброєю (відео)

Фот: СБУ у звільненому Лимані спіймала 9 зрадників і знайшла схрон зі зброєю (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки у звільненому від окупантів Лимані Донецької області під час стабілізаційних заходів викрила 9 зрадників. Також було знайдено схрон із російським озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, серед зрадників 38-річний мешканець міста, який передавав окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району. Він комунікував з ворогом через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники".

Також затримано колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян. У липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву "пожежно-рятувальну частину МНС ДНР".

Разом з цим, викрито ще трьох колаборантів, які після захоплення міста вступили до лав окупаційної адміністрації.

Зокрема, двох із них призначили на "посади" до "відділу внутрішньої політики та взаємодії із ЗМІ" та "відділу земельних відносин", а ще один ˗ став "охоронцем міськради".

Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини росіян.

Крім того, у ході роботи співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами, він був облаштований у покинутій приватній будівлі. Там знайшли:

  • реактивний піхотний вогнемет "Джміль";
  • гранати Ф-1 та РДГ-2;
  • запали до бойових гранат;
  • 20 підривачів;
  • 30-мм реактивний сигнальний патрон;
  • наземний сигнальний патрон;
  • 150 набоїв до стрілецької зброї.

Розслідування продовжується.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 300 зрадників.

Також ми писали, що СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам в Херсонській області, які були чиновниками міськради й псевдоректори місцевих ВНЗ.

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Служба безпеки УкраїниДонецька областьколаборант