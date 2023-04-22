За время полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малыш
С 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них - 9 в СБУ и 102 - в силах обороны в целом", - сказал он.
В качестве примера он привел задержание в Очакове экскомандира одного из центров спецопераций ВСУ, оказавшегося российским агентом. Он планировал поспособствовать сдаче города оккупантам.
Напомним, что СБУ задержала дочь гауляйтера Чернобаевки Юлию Турулеву. Она, как и отец, работала в оккупационной "администрации".
Также напомним, СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.
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