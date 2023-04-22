За время полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малыш

С 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них - 9 в СБУ и 102 - в силах обороны в целом", - сказал он.

В качестве примера он привел задержание в Очакове экскомандира одного из центров спецопераций ВСУ, оказавшегося российским агентом. Он планировал поспособствовать сдаче города оккупантам.