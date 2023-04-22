ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За время полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малыш

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 01:19
За время полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малыш Фото: глава СБУ Василий Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

С 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них - 9 в СБУ и 102 - в силах обороны в целом", - сказал он.

В качестве примера он привел задержание в Очакове экскомандира одного из центров спецопераций ВСУ, оказавшегося российским агентом. Он планировал поспособствовать сдаче города оккупантам.

Напомним, что СБУ задержала дочь гауляйтера Чернобаевки Юлию Турулеву. Она, как и отец, работала в оккупационной "администрации".

Также напомним, СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины колаборант
NEWS
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны