В СБУ сделали заявление после дерзкой атаки РФ: ответ будет болезненным
Украина ответит на российский удар дронами по зданию Службы безопасности в Киеве. Такой ответ будет болезненным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В СБУ напомнили, что дрон целенаправленно атаковал кабинет и.о. руководителя СБУ Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - Поклад не пострадал.
"Что касается поврежденного здания - оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", - добавили в Службе безопасности.
Удар по центру Киева
Напомним, российские оккупанты сегодня, 4 сентября, атаковали центр Киева при помощи ударного беспилотника. Дрон влетел в здание СБУ.
По состоянию на сейчас известно, что в результате российского удара пострадали 12 человек. Среди них 9 госпитализировали, есть тяжелые раненые.
Первым о "прилете" по зданию СБУ официально сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал такое заявление после разговора с Покладом.
Также глава украинского государства отметил, что уже согласовал с и.о. главы СБУ географию ответа на последние российские атаки.
Все детали удара россиян - в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что Россия изменила тактику своих ударов и последнее время враг непрерывно атакует Киев и область реактивными беспилотниками, которые трудно перехватить.