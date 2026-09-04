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В СБУ сделали заявление после дерзкой атаки РФ: ответ будет болезненным

18:30 04.09.2026 Пт
2 мин
Россия ударила по зданию СБУ в центре Киева
aimg Иван Носальский
В СБУ сделали заявление после дерзкой атаки РФ: ответ будет болезненным Фото: РФ атаковала здание СБУ в Киеве (Getty Images)
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Украина ответит на российский удар дронами по зданию Службы безопасности в Киеве. Такой ответ будет болезненным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ напомнили, что дрон целенаправленно атаковал кабинет и.о. руководителя СБУ Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - Поклад не пострадал.

"Что касается поврежденного здания - оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", - добавили в Службе безопасности.

Удар по центру Киева

Напомним, российские оккупанты сегодня, 4 сентября, атаковали центр Киева при помощи ударного беспилотника. Дрон влетел в здание СБУ.

По состоянию на сейчас известно, что в результате российского удара пострадали 12 человек. Среди них 9 госпитализировали, есть тяжелые раненые.

Первым о "прилете" по зданию СБУ официально сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал такое заявление после разговора с Покладом.

Также глава украинского государства отметил, что уже согласовал с и.о. главы СБУ географию ответа на последние российские атаки.

Все детали удара россиян - в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что Россия изменила тактику своих ударов и последнее время враг непрерывно атакует Киев и область реактивными беспилотниками, которые трудно перехватить.

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