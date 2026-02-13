RU

СБУ сорвала теракты ФСБ в Киеве и Житомире: среди вражеских агентов - военная ВСУ

Фото: в прошлом году трех участников этой сети ВСБ уже задержали
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности и Нацполиция разоблачили сеть агенток ФСБ, которые изготавливали самодельные бомбы для терактов в многолюдных местах Киева и Житомира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Лудоман готовил ракетные удары по военным во Львове: детали от СБУ

Согласно материалам следствия, взрывы готовила 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после совершения ими теракта в Дарницком районе Киева.

Российские спецслужбы завербовали злоумышленниц в соцсетях, где те искали "легких заработков". После этого агентки получили от россиян деньги на аренду квартиры в Житомире, в которой обустроили подпольную лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

Фигурантки покупали компоненты к взрывным устройствам на рынке и в местных магазинах. После завершения подготовки агентки ФСБ ждали геолокации мест, куда они должны были заложить бомбы.

 

Фото: задержанные российские агентки (t.me/SBUkr)

Во время обысков у злоумышленниц обнаружили компоненты к бомбе, а также смартфоны с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ объявили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас задержанные вражеские агентки находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержание других вражеских агентов

Напомним, недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Она собиралась установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер.

Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

